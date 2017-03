Der Kampf gegen die Infarkthochburg 500 Besucher bei „Herz-Gala“ im Bremer BLG-Forum

Ausgezeichnet: Daniel Magel und das Projekt „Hood Training“. Foto: Thomas Kuzaj

Bremen. Ärzte und Unternehmensvertreter, Kulturleute und Politiker – sie alle und einige mehr sind am Wochenende bei der „Große-Herzen-Gala“ der Stiftung Bremer Herzen im BLG-Forum in der Überseestadt zusammengekommen. Die Stiftung setzt sich dafür ein, das Thema Herzgesundheit verstärkt in den Fokus zu rücken – es geht um den Kampf gegen den Herzinfarkt. Denn Bremen gilt – wie berichtet – als Herzinfarkthochburg. Und das soll sich ändern.