„Night of Freestyle“ in Bremen Halsbrecherische Sprünge mit verschiedensten Fahrzeugen

Abenteuerliche und atemberaubende Kunststücke zeigten Motocross-Fahrer bei der „Night of Freestyle“ in der Bremer ÖVB-Arena. 6 000 Zuschauer reagierten begeistert. Foto: Martin Kowalewski

Bremen. Die Anspannung ist gewaltig. „Ich habe 500 Puls“, ruft Moderator Sven Schreiber ins Mikro. Das dürfte bei Fahrer Oliver Lie aus Norwegen nicht anders sein. Er rast auf eine der vielen Rampen in der Stadthalle (ÖVB-Arena) zu. Lie plant eine Deutschland-Premiere, die sehr gefährlich ist. Den knapp 6 000 Besuchern in der fast ausverkauften Halle stockt der Atem. Ein Höhepunkt im zweieinhalbstündigen Programm der Motocross-Show „Night of Freestyle“.