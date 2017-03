„Kakophonie der Beliebigkeit“ 41. „Strafverteidigertag“ in Bremen diskutiert den „Schrei nach Strafe“

Bremen. Die Bestandsaufnahme beim 41. „Strafverteidigertag“ im Congress Centrum auf der Bürgerweide mit dem Thema „Der Schrei nach Strafe“ wirkt bedrückend. Immer Straftatbestände würden vom Gesetzgeber geschaffen. Dieser reagiere auf Einzelereinisse, populisitische Strömungen und Lobbyinteressen, heißt es. Das Strafrecht verliere sein Wertefundament und gefährde Bürgerrechte.

Generalstaatsanwalt Norbert Wolf aus Braunschweig geht mit der Politik hart ins Gericht und fordert: „Dem Schrei nach Strafe muss ein Schrei nach Freiheit folgen.“ Es sei die Aufgabe der Juristen, gegen den Hang zum Polizeistaat Stellung zu beziehen. Zurzeit habe man es mit einer Flut von Verschärfungen zu tun. „Wir sehen eine Kakophonie der Beliebigkeit ohne einen erkennbaren kriminalistischen Schwerpunkt“, so Wolf weiter.

Strafrecht für Lobbygruppen instrumentalisiert

Oft würde das Strafrecht im Interesse bestimmter Lobbygruppen instrumentalisiert. „Wieso wird Doping in das Strafrecht einbezogen, wenn es um die Integrität des Sports geht? Warum nicht die Schwalbe im gegnerischen Strafraum“, fragt der Generalstaatsanwalt. Oft würde seitens der Politik auf Stimmungen und prekäre Einzelfälle reagiert. „Die Aufgabe des Strafrechts ist aber der Schutz des Rechts der Bürger und der Schutz der Schwachen vor staatlicher Willkür“, sagt Wolf. Er beklagt auch die Hinwendung zu einem Präventivstrafrecht etwa im Kampf gegen den Islamismus. „Die Vorbereitung einer schweren Gewalttat ist nur strafbar, wenn sie staatsgefährdend ist. Warum eigentlich?“ Das Strafrecht müsse an Sachverhalte anknüpfen, an Unrecht und Schuld. Außerdem müsse die Unschuldsvermutung gelten.

„Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Strafen und Kriminalität“

Sein Haus sei zudem durch die Vielzahl vermeintlicher Delikte inzwischen zur „Einstellungsbehörde“ geworden. 82 Prozent der Verfahren würden eingestellt. Der Schrei nach immer mehr und auch härteren Strafen werde kaum eine Lösung beim Kampf gegen die Kriminalität bringen. „Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Strafen und Kriminalität. Mehr Strafen senken sie nicht, weniger Strafen erhöhen sie nicht“, sagt Karl-Ludwig Kunz, Professor für Rechtswissenschaft in Bern. Strafen würden nur das Sicherheitsempfinden erhöhen.

Kritik am Racheaspekt im Strafrecht

Die Rechtsanwältin Gabriela Heinecke kritisiert den Racheaspekt im Strafrecht. „Das bewirkt eine Gesellschaft mit mehr Brüchen und weniger Zukunft“, sagt sie. Den Opfern sei es oft wichtiger, die Hintergründe eines Verbrechens zu verstehen und dass sie als Opfer einer Straftat anerkannt werden.

Viele Teilnehmer fordern weitreichende Reformen

In einer „Bremer Erklärung“, verlesen von Rechtsanwalt Holger Nitz, fordert ein großer Teil der 850 Teilnehmer weitreichende Reformen des Strafrechts. So wird unter anderem für die Abschaffung der lebenslangen Freiheitsstrafe und der Ersatzfreiheitsstrafe plädiert.

Zudem verabschieden die Teilnehmer mit überwältigender Mehrheit eine Resolution zu den politischen und juristischen Entwicklungen in der Türkei. Darin wird unter anderem die Rücknahme eines Verbots von 30 Strafverteidigerverbänden gefordert sowie die Freilassung von 300 inhaftierten Anwälten verlangt. Außerdem solle der polizeiliche und geheimdienstliche Informationsaustausch zwischen der Bundesrepublik und der Türkei unverzüglich eingestellt werden.