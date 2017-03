Geschichten von Flucht und Ankunft „Reformations-Truck“ macht Station am Bremer Dom

Der himmelblaue „Reformations-Truck“ am Dom öffnet am Sonnabend in der Zeit von 10 bis 18 Uhr. Foto: Thomas Kuzaj

Bremen. Ein Truck am Bremer Dom – das hat einen Grund, und dieser Grund liegt in der Reformation. Genauer: im Reformationsjubiläum, das in diesem Jahr gefeiert wird. Auf seinem Weg durch Europa ist am Freitag der „Reformations-Truck“ der evangelischen Kirche erstmals in den Nordwesten Deutschlands gekommen – und steht eben neben dem Bremer St.-Petri-Dom. Ein überdimensionaler Playmobil-Luther weist den Weg.