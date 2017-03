Neue Partner Umwelt-Netzwerk PUU: Bienen, Boote, Bettenburg

Bremen. Die „Partnerschaft Umwelt Unternehmen“ (PUU) wächst weiter. Beim PUU-Jahresempfang konnte Umweltsenator Joachim Lohse (Grüne) gleich vier neue Mitglieder begrüßen – und zwei Klimaschutzbetriebe auszeichnen.

Green Boats, Atlantic Hotel Sail City, Recycling Network Germany und Sonnentracht – so heißen die vier neuen Mitglieder der „Partnerschaft Umwelt Unternehmen“. Mittlerweile umfasst das Netzwerkpartner 178 Partner.

Green Boats kombiniert moderne Technik mit Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen, um den Naturfaserbootsbau vorantreiben. Als eines der größten Veranstaltungshotels in der Region ist das Atlantic Hotel Sail City in Bremerhaven ist beim Klimaschutz nicht nur Pionier der gesamten Atlantic-Hotel-Gruppe, sondern wurde zum dritten Mal in Folge in der Kategorie „Certified Green Hotel“ vom Verband Deutsches Reisemanagement ausgezeichnet.

Nachhaltige wirtschaftliche Ausrichtung

Die Recycling Network Germany GmbH & Co. KG sammelt, prüft und sortiert gemeinsam mit Partnern Kunststoffe in über zehn Ländern Europas und führt diese für eine Weiterverarbeitung in den Stoffkreislauf zurück. Die Sonnentracht GmbH fördert als Wanderimkerei den Erhalt biologischer Diversität: Sie hält etwa 750 Bienenvölker und erntet traditionelle heimische Honigsorten.

„Was die vier neuen PUU-Mitglieder verbindet, ist charakteristisch für unsere ganze Umweltpartnerschaft wie auch für alle bislang ausgezeichneten Klimaschutzbetriebe: Die Schonung von Ressourcen und eine insgesamt nachhaltige wirtschaftliche Ausrichtung stehen ganz weit oben im betrieblichen Alltag“, sagte Senator Lohse bei der Urkundenübergabe.

CO2-Emissionen um mehr als 85 Prozent gesenkt

Als Klimaschutzbetrieb ausgezeichnet wurden die Reha-Kliniken am Sendesaal und die Firma A. W. Dienemann. Sie haben ihre CO2-Emissionen um mehr als 20 Prozent gesenkt und dürfen sich jetzt mit dem Prädikat „Klimaschutzbetrieb CO2 minus 20“ schmücken.

A.W. Dienemann und die Residenz-Reha-Kliniken erhielten als erste diese Auszeichnung in diesem Jahr. Mit der Installation einer PV-Anlage und der Umstellung der Beleuchtung auf LED hat Dienemann seine CO2-Emissionen um mehr als 85 Prozent gesenkt. Die Reha-Kliniken am Sendesaal sind zum zweiten Mal Klimaschutzbetrieb, diesmal mit der Inbetriebnahme eines weiteren Blockheizkraftwerkes wie auch mit der schrittweisen Umstellung der Beleuchtungsanlagen auf energieeffiziente LED. J sk