Wiener Klaviertrio in Bremen Überirdische Schönheit trifft auf orchestrale Kraft

Bremen. Die besten Konzertprogramme sind immer die, die sich aus sich selbst heraus erklären. Jene Auftritte, die so gut sind, dass ein kleines Stück Musikgeschichte anschaulich wird. Das diese Theorie in der Tat zutrifft, konnte jetzt auch das Publikum des kammerphilharmonischen Konzerts mit dem Wiener Klaviertrio in der Bremer Glocke bestätigen.

Der Pianist Stefan Mendl, der Geiger David McCarroll und der Cellist Matthias Gredler haben sich ein solches, selbst erklärendes, Programm ausgedacht und mit schier traumwandlerischer Sicherheit und überlegener Expressivität gespielt. Es geht um den Anfang der Moderne um die vorletzte Jahrhundertwende durch die sogenannte zweite Wiener Schule und seine Wurzeln bei Johannes Brahms, dem zu Lebzeiten als konservativ gescholtenen Komponisten. Besonders anregend ist dabei, dass die drei Musiker Arnold Schönberg, Alban Berg und Anton Webern nicht nach Brahms spielen, sondern umgekehrt.

Da erklingen die fast noch tonalen Stücke für Cello und Klavier aus dem Jahr 1899, die elf Jahre später entstandenen, nun eindeutig atonalen Stücke für Cello und Klavier und die Miniaturen „Kleine Stücke für Cello und Klavier“ von 1914: Jedes geschwätzige Zuviel war Webern zuwider und so verlangt seine Komposition von den Interpreten höchste Emotion auf kleinstem Raum. Genau diese Anforderung ist schon einmal so hinreißend gelungen, als hörte man romantische Musik.

Überirdische Klangschönheit, orchestrale Kraft und Fülle

Dann mit „Verklärte Nacht“ ein früher Schönberg, dessen überzeugende Fassung für Klaviertrio von dem Pianisten Eduard Steuermann stammt – das Original ist für Streichsextett. Der Inhalt des Gedichtes von Richard Dehmel – der Mondspaziergang des Paares, bei dem die Frau ein Kind von einem anderen erwartet und der Mann es als seines annimmt – ist grenzwertig, aber das waren eben Themen jener Zeit. Die Wiener jedenfalls haben den Mut, die explodierende Emotion bedingungslos auszubreiten.

Auch Alban Bergs aufregend gespielte 1. Klaviersonate von 1907/08 siedelt Pianist Mendl in der Spätromantik an und schafft so einen regelrecht harmonischen Übergang zum 1880 entstandenen Klavier-Trio in C-Dur op. 87 von Brahms. Dem hatte Schönberg 1933 in seinem berühmten Aufsatz „Brahms the Progressive“ eine Grundlage der Moderne bescheinigt, in dem er aus einem Gedanken alles machte. Und die Brahms-Wiedergabe der Wiener ist perfekt: überirdische Klangschönheit, orchestrale Kraft und Fülle und intelligente strukturelle Transparenz hielten sich in einer Weise die Waage, dass dem Publikum nur eine Bitte bleibt: Liebe Wiener, bitte wiederkommen!