Suche nach Opfern und Zeugen Übergriffe in Straßenbahn: Aufnahmen zeigen weitere Straftaten

Bremen. Nach den sexuellen Übergriffen von Jugendlichen auf zwei junge Frauen in einer Straßenbahn in Hemelingen hat die Polizei jetzt die Videoaufnahmen ausgewertet. Wie Polizeisprecherin Franka Haedke gestern berichtete, zeigen die Aufnahmen weitere Straftaten der Jungen. Die Ermittler suchen nun weitere Opfer und Zeugen.

Wie berichtet, hatte nach Polizeiangaben in der Nacht zum 18. März „eine Gruppe von zehn jungen Ausländern“ die 17 und 18 Jahre alten Frauen beim Einsteigen in die Straßenbahn begrapscht und beraubt. Zwei Tatverdächtige, 13 und 19 Jahre alt, ermittelte die Polizei kurze Zeit in einer Asylunterkunft.

Ausgewertete Videoaufnahmen aus der Linie N10 zeigen nun, dass während der sexuellen Übergriffe (etwa 3.30 bis 3.45 Uhr) noch weitere Fahrgäste in der Straßenbahn saßen, sagte die Polizeisprecherin. Weiter sei zu sehen, dass die Tätergruppe einen älteren Mann bestiehlt. Die Sprecherin: „Ihm wurde aus der linken Jackentasche ein Gegenstand, eventuell Handy oder Portemonnaie, entwendet.“

Vier jugendliche Tatverdächtige ermittelt

Die Polizei fragt nun, wem die Jugendlichen in der Bahn (von der Rembertistraße in Fahrtrichtung Sebaldsbrück) aufgefallen sind. Zeugen und weitere Opfer werden gebeten, sich bei der Kripo unter 0421/362-3888 oder auf einem Polizeirevier zu melden. Haedke: „Jeder Hinweis kann zur Aufklärung des gesamten Falles hilfreich sein.“

Mit dieser „kleinen Gruppe unbegleiteter minderjähriger Ausländer“ (Uma) beschäftigt sich laut Polizei die Ermittlungsgruppe „Uma“ derzeit „sehr intensiv“. Insgesamt seien vier jugendliche Tatverdächtige ermittelt worden. Sie stehen den Angaben zufolge auch im Verdacht, weitere ähnlich gelagerte Delikte der Straßenkriminalität begangen zu haben. Die Ermittler sind laut Haedke dabei, ihnen einzelne Taten zuzuordnen. Eingeschaltet wurde auch die Sozialbehörde.