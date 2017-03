„Kein Raum für zerstörerische Ideologie“ Bremen will islamistische Gefährder konsequent abschieben

dpa/afp Bremen. Nach Niedersachsen will nun auch Bremen sogenannte islamistische Gefährder konsequent abschieben. Die jüngsten Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts seien hierbei eine große Hilfe, sagte Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) am Freitag.

Zwei islamistische Gefährder, ein 18 Jahre alter Russe und ein 36 Jahre alter Algerier, seien bereits in Abschiebehaft, sagte ein Behördensprecher. Einer von ihnen habe gegen die Abschiebung Widerspruch beim Bundesverwaltungsgericht eingelegt. Einen Termin für die Abschiebung gebe es noch nicht. Wie der „Spiegel“ berichtete, soll der aus

Dagestan stammende Izmulla A. mit Islamisten in Kontakt gestanden haben. Bei einer Durchsuchung hätten Staatsschützer auf Laptop und Telefon des jungen Manns zahlreiche Videos mit Bezug zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat beschlagnahmt.

Etliche Gefährder im Visier

Während A. den Großteil seines Lebens in Deutschland verbracht habe, sei der zweite Gefährder ein Algerier, der erst vor einigen Jahren in die Bundesrepublik gekommen sei. Vorher habe er sich in Frankreich aufgehalten und bereits dort damit gedroht, Anschläge zu verüben.

Die beiden Männer sind bereits vor der Entscheidung des Bundesgerichtes in Abschiebehaft genommen worden, der 18-Jährige am 14., der 36-Jährige am 21. März. Bei ihnen hätten Handlungen und Äußerungen einen eindeutigen Beleg für eine islamistische Gesinnung ergeben, sagte der Sprecher. Beide hätten Bereitschaft gezeigt, selbst Anschläge zu begehen oder sie maßgeblich zu unterstützen.

„Wir werden auch weiterhin alle Möglichkeiten nutzen, Fanatikern deutlich zu machen, dass wir keinen Raum für ihre zerstörerische Ideologie und ihre menschenverachtenden Pläne zulassen. Völlig egal woher sie stammen“, sagte Mäurer.

Nach Angaben Mäurers haben die Behörden etliche Gefährder in Bremen im Visier. Bei ihnen wird davon ausgegangen, dass sie Anschläge ausüben oder unterstützen könnten. Es gehe um eine zweistellige Zahl im höheren Bereich, die sich nur auf ausländische Staatsbürger beziehe. Hinzu käme noch eine größere Anzahl Deutscher. Konkrete Zahlen nannte Mäurer nicht.

Konsequentes Vorgehen

Das Bundesverwaltungsgericht hatte am Dienstag die Abschiebung von zwei unter Terrorverdacht festgenommenen islamistischen Gefährdern gebilligt. Ausgangspunkt waren vom niedersächsischen Innenministerium erlassene Abschiebungsanordnungen nach dem Paragrafen 58a des Aufenthaltsgesetzes. Nach dem Berliner Weihnachtsmarkt-Anschlag war Kritik daran laut geworden, dass dieser Paragraf nicht im Fall des Attentäters Anis Amri angewendet wurde. Er war als islamistischer Gefährder eingestuft und ausreisepflichtig, bevor er am 19. Dezember zwölf Menschen tötete.

Die SPD-Länderinnenminister haben sich auf einer Konferenz am Donnerstag gemeinsam für ein konsequentes Vorgehen gegen islamistische Gefährder ausgesprochen.