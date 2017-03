Geld, Papiere und Schmuck geklaut Bremen: 91-Jährige wird Opfer von Trickdieben

Mit einer bislang nie angewandten Masche haben unbekannte Täter einer Rentnerin übel mitgespielt. Symbolfoto: dpa

Bremen. Der Phantasie von Trickdieben sind offensichtlich keine Grenzen gesetzt. Mit einer bislang nie angewandten Masche haben unbekannte Täter am Dienstagnachmittag einer 91-jährigen Frau in deren Wohnung in der Eislebener Straße (Gartenstadt Vahr) übel mitgespielt. Das berichtete die Polizei am Donnerstag.