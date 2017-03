Die Forschung als Feind Bremen: Deutsch-türkische Wissenschaftsbeziehung zeigt düsteres Bild auf

Bremen. Die Berichte sind erschreckend, die Möglichkeiten einzugreifen, nahe Null. Von den politischen Umwälzungen in der Türkei bleibt auch die Wissenschaft nicht verschont. 5 000 Forscher haben inzwischen ihre Stellen verloren. Über den Stand und die Aussichten für die deutsch-türkischen Wissenschaftsbeziehungen diskutierten am Mittwochabend auf Einladung der Uni betroffene Forscher und Vertreter der Bremer Wissenschaftslandschaft im Haus der Wissenschaft.

Die türkische Wissenschaft leidet, denn sie ist der Regierung im Weg. „Die AKP hat sich die Wissenschaft zum Gegner gemacht. Sie geht gegen die Sozial- und Geisteswissenschaften vor, weil sie ihre Macht monopolisieren will. Die AKP kann keine wissenschaftlich haltbaren Gründe mehr für ihr Handeln zeigen. Deshalb reagiert sie aggressiv“, sagt Roy Karadag, Politikwissenschaftler und Geschäftsführer des „Instituts für Interkulturelle und Internationale“ Studien (Iniis) der Uni.

Repression am eigenen Leib gespürt

Die Repression am eigenen Leib gespürt haben zwei Stipendiaten der Philipp-Schwartz-Initiative der Alexander-von-Humboldt-Stiftung: Çetin Gürer und Betül Yarar. Das Stipendium erlaubt beiden, ihre sozialwissenschaftliche Forschung zur Entwicklung in der Türkei fortzusetzen. Beide verloren ihre Stellen, weil sie eine Friedenspetition für die Kurdengebiete unterzeichnet haben. „Die Unterzeichner riefen nur dazu auf, dass sich die türkische Regierung an internationale Konventionen und Menschenrechte halten soll. Sie wurden daraufhin zu Zielscheiben. Man hat sie als Terroristen abgestempelt und verhaftet“, berichtet Çetin Gürer. Betül Yarar wurde von Studenten und Kollegen wegen der Unterzeichnung der Petition bedroht. An ihre Bürotür wurde ein rotes Kreuz gemalt. Das kann als Morddrohung aufgefasst werden. Mit ihrer Forschung ist sie am Puls der Zeit: „Mir geht es vor allem darum, die Schnelligkeit und Abruptheit der Umwälzung zu verstehen. Ich brauche für meine Forschung aber Daten. Ob ich die bekomme, ist fraglich“, sagt sie.

„Wir sehen mit Sorge die Entlassung und Verhaftung von Wissenschaftlern“

In der Türkei kann für beide wohl nichts mehr gemacht werden. „Wir sehen mit Sorge die Entlassung und Verhaftung von Wissenschaftlern, dass Universitäten geschlossen werden und auch die Ausreiseverbote und Rückrufaktionen bei Wissenschaftlern“, sagt Gerlinde Walter aus dem Referat für Hochschulen im Wissenschaftsressort. „Die Entlassung wegen der Unterzeichnung eines Dekretes ist natürlich nach unserem Arbeitsrecht undenkbar. Es ist aber kein rechtstaatliches Verfahren möglich“, erklärt Walter. „Da die türkischen Gerichte die Klagen nicht annehmen, kann auch der Europäische Gerichtshof nicht eingreifen, denn der türkische Rechtsweg wurde ja nicht gegangen.“

Bundesländer haben wenig Möglichkeiten zu unterstützen

Bremen habe als Haushaltsnotlageland nur begrenzt Geld, um türkische Forscher zu unterstützen. Auch andere Bundesländer könnten nicht beliebig agieren. „Wir können eigentlich nur auf die Initiativen verweisen, die für so etwas Geld zur Verfügung stellen“, sagt Walter. Zur Zeit würden die vielfältigen Kooperationen fortgesetzt. Viele Forscher hätten keine Chance, aus der Türkei herauszukommen.

„Europa hat keinen Einfluss, andere Fronten sind für die Türkei wichtiger“

Auch für die große Politik seien die Möglichkeiten begrenzt, etwas für die Forschung und die gesamte Lage in der Türkei zu tun. „Europa hat keinen Einfluss, andere Fronten sind für die Türkei wichtiger. Es geht um die Sicherung der Grenze zu Nord-Syrien und den Schutz vor PKK-Kämpfern. Es wäre ein Alptraum für die Regierung, die Nachbarn nicht kontrollieren zu können“, sagt Karadag.