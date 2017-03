„Das machte sie wunderbar“ Funde aus privaten Alben ergänzen Fotoausstellung in Bremen

Bremen. „Sei ganz unbefangen, achte gar nicht auf mich.“ Mit diesen Worten, so erinnert sich Dr. Hergard Grütte, habe die Fotografin für eine ungezwungene Atmosphäre gesorgt. Und ihre Bilder gemacht. „Irgendwann sagte sie, sie sei fertig. Das machte sie wunderbar.“

Sie, das war die Fotografin Annelise Kretschmer (1903 bis 1987). Die Museen Böttcherstraße widmen ihr gegenwärtig die Ausstellung „Annelise Kretschmer – Fotografien 1922 bis 1975“. Kretschmer kam aus Dortmund und gehörte zu den ersten Fotografinnen mit eigenem Atelier in Deutschland. Ende der 30er Jahre arbeitete sie auch in Worpswede, wo eine Serie von Aufnahmen entstand, die Torfbauern und Kinder zeigen. Kretschmer hat sich zu Lebzeiten unter anderem als Porträtfotografin einen Namen gemacht. Es sind Porträts aus einer Zeit, als eine Fotografie noch eine Besonderheit war – und kein digitalisiertes Massenphänomen.

Ausstellung mit interaktiven Touch

Die Porträts wiederum führen jetzt dazu, dass die Ausstellung im Paula Modersohn-Becker Museum einen gewissermaßen interaktiven Touch bekommt. Seit Eröffnung der Ausstellung im Februar haben sich nämlich schon einige Menschen im Museum gemeldet, die Kretschmer-Originale zu Hause haben. Wie Hergard Grütte zum Beispiel. Annelise Kretschmer hat sie 1956/57 mit Cello fotografiert. „Ich spiele heute noch im Orchester.“ Eine weitere Aufnahme zeigt Grütte Anfang der 60er Jahre als Studentin – Gestik und Schmuck im Stil der Modefotografie jener Tage.

„Es passiert nur sehr selten, dass eine Ausstellung solche Dynamiken auslöst“

„Modefotos hat sie auch gemacht“, sagt Verena Borgmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin an den Museen Böttcherstraße. Sie freut sich sehr über die auf der Rückseite mit Kretschmers Atelierstempel versehenen, in Alben und Glasrahmen über Jahrzehnte gehüteten Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus Privatbesitz, die nun in einer Extra-Vitrine Teil der Ausstellung geworden sind. „Es passiert nur sehr selten, dass eine Ausstellung solche Dynamiken auslöst. Wir hoffen sehr, dass sich noch viele weitere Personen melden, die Fotografien von Annelise Kretschmer bei sich finden.“

Ehemalige Freundin Kretschmars findet sich auf Foto wieder

Ursula Rühle hat es mit einem Porträt aus Kinderzeiten bereits getan – und Matthias Mangels ebenfalls. Kretschmer fotografierte ihn 1941, als er ein kleiner Junge war. Nicht im Atelier, sondern im Freien. Im Sommer. Auf einem Bild ist er auch mit seiner Mutter zu sehen. Ursula Faber-Mangels war eine Worpsweder Freundin der Fotografin. „Die Fotografien haben bei uns jahrelang hinter Glas an der Wand gehangen.“ Die Museumsleute wiederum entdeckten in einem Album von Annelise Kretschmer ein Bild, auf dem Ursula Faber-Mangels zu sehen ist.

Private Fundstücke belegen Bekanntheit der Fotografin

So fügt sich in der Böttcherstraße nun manches wieder zusammen. Die vielen privaten Fundstücke wertet man hier eben auch als Beleg dafür, wie bekannt Annelise Kretschmer zu Lebzeiten als Porträt- und Familienfotografin gewesen ist. Die Kretschmer-Ausstellung ist noch bis zum 21. Mai zu sehen. Sie vereint gut 80 Originalabzüge („Vintage Prints“), die größtenteils noch nie öffentlich gezeigt worden sind. Nach frühen Erfolgen geriet das Werk Annelise Kretschmers während der Zeit des Nationalsozialismus zunehmend in Vergessenheit. Nach einer Einzelausstellung im Essener Folkwang-Museum im Jahr 1982 ist diese Ausstellung die erste umfassende Präsentation ihrer Arbeiten. Neben Fotografien aus der Vorkriegszeit sind auch Bilder aus den 50er und 60er Jahren zu sehen.