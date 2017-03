Sprechen ohne Worte Stefan Verra erklärt in Bremen die Tücken der Körpersprache

Bremen. Der Körper sagt nichts, aber er spricht dennoch, vollkommen lautlos. Stefan Verra ist international als Fachmann gefragt, denn er weiß sehr viel über die Sprache des Körpers. Natürlich spricht in seinen Vorträgen bei weitem nicht nur seine Stimme. In seinem Live-Programm „Ertappt! Körpersprache: Echt männlich. Richtig weiblich“ geht es locker und humorvoll an die Analyse.

Verra räumt gerne mit Mythen auf: „Arme verschränken heißt nicht immer Abwehr. Ich kann in einer Sekunde mit verschränkten Armen in eine Flirt-Pose gehen“, sagt Verra. Erst sitzt er da, verschränkte Arme, gerunzelte Stirn, ein leicht stechender Blick. Die Lippen sind zusammengezogen zu einem Schmollmund. Der Oberkörper schwingt zur Seite. Alles ist sofort locker. Verra macht große runde Augen. Er ist flirtbereit.

Erklärungen fußen in der Biologie

Verschränkte Arme könnten auch einfach eine Reaktion auf einen körperlichen Vorgang sein. „Wenn die Arme runterhängen, schwellen irgendwann die Lymphgefäße an“, sagt Verra. Dann würden die Arme für eine bessere Durchblutung verschränkt. Verras Erklärungen fußen zumeist in der Biologie.

Zwischen Schüchternheit und Dominanz

Auch zwischen Schüchternheit und dominantem Auftreten liegt bei Verra manchmal nur eine Sekunde. Er steht da, schüchtern lächelnd, mit leicht gesenktem Kopf, gekrümmter Haltung, die Hände vor dem Becken zusammengenommen. Kurz danach nimmt er Raum ein und steht gerade. Die Arme sind in die Hüften gestemmt und gehen weit auseinander. Sein Blick erinnert an einen Jagdhund, der Witterung aufgenommen hat.

Körpersprache spielt beim Verlieben wichtige Rolle

Die Körpersprache ist schnell, und sie hat eine große Wirkung. „Ob wir uns verlieben, entscheidet sich in Millisekunden. Da spielt Körpersprache eine wichtige Rolle“, sagt Verra. „Beim Verlieben hat sich der Mensch nicht viel verändert. Ein Hauptkriterium bei Frauen ist immer noch, dass der Mann größer ist als sie.“ Besonders wichtig seien die Linien zwischen Schultern und Hüften. Sie sollten möglichst eine V-Form ergeben. Das scheinen Männer unbewusst verinnerlicht zu haben. „In Gegenwart von Frauen gehen Männer oft etwas hoch mit dem Oberkörper. Der Brustkorb kann seine Größe dabei im Extremfall vervierfachen“, so der Körpersprachen-Experte.

Verra verweist auf subtilere Verhaltensmuster

Verra befasst sich in seiner Schau nicht lange mit so etwas Plakativem wie dem Haare-Zurückstreichen als Ausdruck erotischen Anziehung. Er weist auf subtilere Verhaltensmuster hin. „Männer fassen sich in den Mundbereich und streicheln sich da. Manchmal beißen sie sich auf die Unterlippe“, sagt er und streicht sein unteres Gesicht ein wenig. „Frauen bewegen ihre Finger eher am Hals im Bereich der ,Drosselgrube‘“, sagt er und umstreicht dieses Areal im Bereich des Halsansatzes. Doch auch hier sollte man mit Interpretationen zurückhaltend sein. „Das führt zur Verstärkung eines angenehmen hormonellen Zustands. Das kann eine sexuelle Bedeutung haben, muss es aber nicht. Es reicht auch schon einen guten Film zu gucken.“

Auf die „NN-Regel“ achten

Um Interesse zu signalisieren und bei anderen zu erkennen, empfiehlt Werra auf die „NN-Regel“, die „Nasen-Nabel-Regel“ zu achten. Bei Interesse sollte beides dem Gegenüber zugewendet sein. „Habe ich es eilig und will weg oder will meine Ruhe, wende ich beides ab. Man kann sich auch gut in zwei Schritten wieder zuwenden“, sagt er und zeigt es. Er wendet sich seitlich, guckt in den Raum, dann kehren seine Augen zurück. „Oh, interessant.“ Der Nabel folgt. Volle Gesprächsbereitschaft.

Körpersprache spielte bei Trump-Sieg große Rolle

Körpersprache habe auch eine große Rolle beim Wahlsieg von Donald Trump gespielt. Sein Körper habe die Sprache der verängstigten Wähler gesprochen. „Angst zeigt sich schnell in Aggression. Die Menschen hauen dann auf den Tisch und schreien“, sagt Verra. „Trump haut auf sein Pult und schreit. Der könnte die Leute auch in der Kneipe begeistern.“ Hillary Clinton habe dagegen versucht, perfekt zu wirken. „Das akzeptieren die Leute aber nicht“, so der Körpersprachen-Profi. Stefan Verra ist am 9. Mai um 20 Uhr im „Fritz“, Herdentorsteinweg 39 zu sehen. Eintritt: 28 Euro.